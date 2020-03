Coronavirus, allo Spallanzani di Roma deceduta un’anziana di Formia

Formia – È un’anziana di Formia (82 anni) la quarta vittima del Coronavirus in provincia di Latina. A comunicarlo in via ufficiale, è la Asl pontina.

La donna era la zia materna del vicesindaco nonché assessore alla Cultura del Comune di Formia, Carmina Trillino, che sui suoi canali social ha fatto sapere: “Mia zia materna di 82 anni, è mancata ieri sera tardi allo Spallanzani. Io non abito nello stesso stabile, lo sanno anche le pietre a Formia quale sia il quartiere dove risiedo. Non ho mai omesso la parentela, né la motivazione del ricovero e mi sono scrupolosamente attenuta alle indicazioni sanitarie e ospedaliere perché etica, coscienza ed educazione mi inducono a non essere lesiva per la vita e il benessere di alcuno.

Quale amministratore e cittadina – ha concluso la Trillino – in questo momento credo che si debba dar spazio all’unione, ai comuni intenti e di mettermi a servizio della mia città senza arrecare danno, senza polemiche e cercando di non perdere nè la pietas, nè l’humanitas ne la razionalità.”

Sul lutto che raggiunto la famiglia Trillino è già arrivato il cordoglio dei colleghi della maggioranza che hanno fatto sapere tramite la stampa: “Scrivere di Carmina è difficile per tutti. Sia perché confrontarsi con la sua penna è cosa ardua, sia perché l’animo suo non si cattura con semplici parole, è come il suo amato mare… Infinito. Carmina, il valore aggiunto della nostra nuova esperienza. Siamo sempre con te.”

Anche la redazione de Il Faro online si unisce al dolore della famiglia del Vicesindaco e porge le più sentite condoglianze.

(Il Faro on line)