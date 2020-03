Coronavirus: Consiglio regionale resta chiuso per sanificazione. Riapertura prevista per lunedì 16

Regione Lazio – Il Consiglio regionale del Lazio resterà chiuso fino a venerdì 13 marzo per la sanificazione delle sedi. E’ stata prorogata la disposizione che inizialmente riguardava solo lunedì 9 e martedì 10 marzo, per consentire le operazioni deliberate in via precauzionale l’8 marzo dall’Ufficio di presidenza. Gli uffici riapriranno lunedì 16 marzo. Il provvedimento riguarda non solo la sede principale in via della Pisana n. 1301 ma anche le strutture in via Capitan Bavastro n. 108 e via Lucrezio Caro n. 67.

Confermata quindi la sospensione di tutte le sedute di commissioni e d’Aula decisa dal presidente Buschini lo scorso 7 marzo. Restano valide anche le disposizioni contenute nelle delibere dell’Ufficio di presidenza del 5 e dell’8 marzo, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, l’Ufficio ha deliberato, tra le varie misure, la sospensione di tutti i convegni e ogni altro tipo di evento aperto al pubblico, delle visite scolastiche, degli ingressi a rappresentanze di cittadini, così come sono sospese le visite per gli ospiti dei consiglieri regionali.

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

(Il Faro online)