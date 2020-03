Coronavirus, il Comune di Gaeta sospende le attività del Consiglio comunale

Gaeta – Il Comune di Gaeta sospende le attività del Consiglio comunale per mitigare l’emergenza Coronavirus. A farlo sapere, in una nota, è il presidente del consiglio comunale, Giuseppina Rosato che afferma: “Al fine di porre in essere tutte le possibili azioni per contenere l’emergenza dovuta all’epidemia da COVID – 19, sono sospese le attività di Consiglio Comunale; Commissioni Consiliari; Conferenze dei Capigruppo e Comitato Pari Opportunità.

Eventuali esigenze urgenti verranno concordate con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio Comunale.

(Il Faro on line)