Coronavirus, Il Faro on line risponde alle domande

Le notizie confuse sul coronavirus, o Covid-19, non contribuiscono a far stare serene le famiglie italiane. In un momento in cui in molti ci chiedono chiarezza, e nel contempo le notizie ufficiali non sembrano dissipare tutti i dubbi che la popolazione ha, cerchiamo con l’aiuto di alcuni articoli specifici di dare risposte alle domande più frequenti.

Posso muovermi liberamente da un Comune all’altro? La risposta è NO

Ecco il modulo da scaricare per poter circolare

Qualunque mascherina che copra il volto mi protegge? La risposta è NO

Posso preparare in casa il disinfettante? La risposta è SÌ

Posso controllare l’andamento della diffusione del virus? La risposta è SÌ

Posso andare a fare la spesa? La risposta è SÌ

Gli animali in casa sono pericolosi? La risposta è NO

Cosa devo fare se resto a casa? Ce lo dice la Regione Lazio

Gli spostamenti in treno restano uguali? La risposta è NO

C’è qualcuno esentato dalla quarantena? La risposta è SÌ

Le scuole restano chiuse? La risposta è SÌ

C’è qualcuno che ne sta approfittando per truffare? La risposta è SÌ

Foto copertina di Gerd Altmann da Pixabay