Coronavirus, l’appello di Confcommercio Lazio sud

Latina e provincia – “Inutile nascondersi dietro un dito! L’emergenza sanitaria e l’aggressività del Coronavirus necessitano di provvedimenti straordinari!” È quanto affermano da Confcommercio Lazio sud all’indomani del nuovo decreto del Governo Conte con le nuove misure sempre più restrittive.

“Noi tutti stiamo già facendo e faremo la nostra parte, tra mille sacrifici e mille difficoltà – ha affermato, in una nota, il presidente Giovanni Acampora – . Mai come oggi occorre da parte nostra senso di responsabilità, per noi, per le nostre imprese, per i nostri dipendenti, per le nostre famiglie e per l’intera Nazione. Noi ci saremo, al fianco delle Istituzioni e al fianco di tutti coloro, a cui va il nostro plauso, che stanno in prima linea nell’affrontare questo flagello.”

E ancora: “Siamo consapevoli che molte imprese e molti di noi non ce la faranno ad affrontare questa crisi e necessariamente dovranno chiudere le loro attività, ma, come l’emergenza sanitaria necessita di provvedimenti straordinari, anche l’emergenza economica è straordinaria!

Un’emergenza impensabile fino a ieri che necessita anch’essa di provvedimenti economici e fiscali straordinari, che aiutino tutti noi a superare questo momento e a rilanciare il nostro sistema economico verso un New Deal, un nuovo straordinario Programma di Politica Economica.

Siamo fiduciosi che – conclude la nota – il Governo e le istituzioni nell’imminente prossimo decreto ci siano vicini così come noi siamo vicini a loro nell’affrontare con un’unica voce questo momento!”

(Il Faro on line)