Covid-19, al via la sanificazione degli uffici comunali di Santa Marinella

Santa Marinella – Sono iniziate oggi presso tutti gli uffici comunali le operazioni di sanificazione e bonifica. Gli uffici torneranno agibili da venerdì, queste le parole del dott.Pietro Andolfi , presidente della Municipalizzata S.M.S. a cui è stato affidato il compito.

“Ringrazio Pietro Andolfi e le signore della Multiservizi che hanno risposto all’appello con senso di responsabilità e sacrificio”, afferma il sindaco Tidei, risultato positivo al Covid-19 (leggi qui).

“Gli uffici comunali – prosegue Tidei – torneranno agibili da venerdì 13 marzo e quindi a disposizione di tutto il personale dipendente per riprendere l’attività lavorativa , nel rispetto delle direttive Nazionali e Regionali emanate a prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Cercheremo di attivare quanto prima, ove possibile, il telelavoro per tutti coloro che ne faranno richiesta ma non tollereremo in alcun modo assenze ingiustificate.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti a cui la ASL locale ha certificato l’isolamento fiduciario, chi invece sarà assente in maniera arbitraria e/o con semplice autocertificazione risponderà personalmente in caso di accertate dichiarazioni mendaci”.

“Per i cittadini – conclude Tidei – non cambia nulla. Ma è consentito l’accesso al pubblico solo per le istanze urgenti e non procrastinabili (circostanze da documentare), che saranno garantite attraverso richeista di appuntamento da inoltrare tramite posta elettronica (protocollosantamarinella@postecert.it) ai relativi uffici di riferimento, limitando comunque l’ingresso agli uffici a non più di un utente alla volta”.

(Il Faro online)