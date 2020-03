Il Coronavirus “congela” la politica: a Fondi e Terracina campagne elettorali bloccate

Fondi e Terracina – L’effetto Coronavirus prosegue. A essere colpita non è più (direttamente o indirettamente) solo la salute o l’economia, ma anche la politica.

Dopo il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari (leggi qui), infatti, il Covid-19 rischia di congelare anche il resto delle elezioni, dalle regionali alle comunali. Nel sud pontino, in particolare, le amministrative di Fondi e Terracina rischiano di essere rimandate. Pur mancando ancora l’ufficialità (ricordiamo che per le comunali bisogna attendere l’intervento del Ministero), è bene sottolineare come, in un clima di alto fair play, i partiti abbiano momentaneamente sospeso la campagna elettorale.

Se il Coronavirus non si fermerà, resta anche difficile fare una previsione sulla data del rinvio. Per il momento, dato che erano previste in primavera, è probabile che vengano spostate all’inizio dell’estate (fine giugno/inizio luglio).

Più o meno stessa situazione, infine, per le regionali nel resto d’Italia. Ricordiamo che, ieri, il Trentino ha annunciato che elezioni previste in primavera sono rinviate. A data da destinarsi.

