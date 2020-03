Roma, con la scusa del coronavirus tenta di truffare le Poste: arrestata 83enne

Roma – Ha finto di dover incassare la polizza sulla vita di un’anziana di 90 anni per poter spedire urgentemente al nipote, bloccato in Lombardia a causa del coronavirus, un po’ di soldi per vivere. Così una donna di 83 anni, accompagnata da due complici di 54 e 64 anni, ha tentato di riscuotere, con dei documenti falsi, ben 84mila euro presso un ufficio postale in zona Roma Est.

Il tempestivo intervento della Polizia Postale e delle Comunicazioni ha permesso di scongiurare l’incasso fraudolento e di bloccare tutti i malviventi. Oltre ai tre arrestati sono stati indagati in stato di libertà anche due ulteriori complici impegnati nel ruolo di “palo”.

(Il Faro online)