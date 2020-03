A Fiumicino Farmacia aperta, ma senza fare file: come la tecnologia “combatte” il coronavirus

Fiumicino – Il servizio è in esclusiva per la Farmacia sociale di Fiumicino (alla Madonnella). Si chiama “ufirst”, e serve a prenotare direttamente da casa il numeretto della fila in farmacia.

In questo periodo di coronavirus, ci è stato detto di stare a casa il più possibile; disposizioni governative ferree, ci impongono di non muoverci. Uniche eccezioni, “le “comprovate necessità di spostamento”, tra le quali ricade anche la necessità di farmaci.

Eppure anche in questo caso, cioè nella necessità di recarsi in farmacia, c’è la possibilità di tutelarsi al meglio. Va bene la distanza di un metro l’uno dall’altro, ma se si riuscisse ad azzerare i tempi di attesa (parto casa casa, arrivo, entro in farmacia, pago, esco e ritorno a casa) sarebbe certamente meglio. Meno stress, e meno rischi.

A questo ci pensa la tecnologia ufirst, una app scaricabile gratuitamente sul proprio cellulare, utile a prendere il numeretto presso le farmacie sociali.

“Ufirst – spiega il dottor Marco Tortorici – permette ai clienti di mettersi in coda da remoto, attraverso un sistema di gestione della fila virtuale. Gestisce le file in attesa e permette ai dipendenti di lavorare in modo più sereno ed efficiente”.

Ufirst è una piattaforma che aiuta le strutture pubbliche e private a digitalizzare l’accesso ai propri servizi, consentendo alle persone di avere un reale risparmio del proprio tempo e alle strutture dove è installata di migliorare notevolmente il servizio offerto alla propria utenza.

La nuova tecnologia risponde ad un’esigenza sempre più diffusa nel mondo moderno, quella di ottimizzare il tempo passato in fila ed in attese stressanti, supportando le strutture pubbliche e private al fine di garantire una migliore esperienza ai propri utenti. In periodo di coronavirus, poi, assume un significato che va al di là della semplice comodità; si trasforma in un’opportunità per abbattere i tempi di contatto con gli altri, e dunque diminuire le possibilità di contagio per chi comunque non può stare a casa e deve andare in farmacia.

Per attivarlo basta scaricare gratuitamente la app sul cellulare (clicca qui) e usarla alla voce Farmacie comunali, dopo aver circoscritto l’area di Fiumicino come “residenza”. Comunque è semplice, basta seguire le indicazioni della App stessa.