Borgo San Martino, Morasca: “Ritorneremo in campo più forti di prima”

Cerveteri – La pausa forzata costringe i giocatori del Borgo San Martino a rimanere a casa lontano dal campo da gioco, ma non dagli obiettivi che rimangono da raggiungere da qui a fine campionato, la cui data rimane incerta.

Nei gialloneri c’è la voglia, come in tutti, di ritornare presto in campo per affrontare la parte del finale del torneo con le stesse motivazioni con cui gli etruschi hanno vinto le ultime due gare prime dello stop.

La pausa sarà fondamentale per Carlo Morasca che sta recuperando dopo un lungo infortunio. Il forte difensore, infatti, è quasi nel pieno delle condizioni per poter giocare e, per sua volontà, in solitudine, si sta allenando per ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

A Cerveteri lo abbiamo incontrato con gli amici, Roberto e Barnaba, e ne ha approfittato per fare il punto: ” Spero che finisca presto questa emergenza per la vita di tutti noi – ha esordito il difensore – per quanto riguarda le mie condizioni sono in pieno recupero e non vedo l’ora di tornare in campo . Questo stop mi ha permesso di riprendermi al meglio, sono pronto a tornare in campo e dimostrare il mio valore. La squadra ha tutte le possibilità per riprendere il Palidoro, credo che il terzo posto sia un obiettivo alla nostra portata” Morasca come il resto della squadra ci crede e in seno alla dirigenza c’è molto ottimismo”.

“I miei compagni sono consapevoli del fatto che possiamo ambire a posizioni alte, purtroppo è stata una giornata sfortunata ma c’è ancora tempo per recuperare“. Conclude Morasca.

(Il Faro on line)