Civitavecchia – Continuano i progressi ai cantieri aperti per la campagna di interventi coordinata dall’Assessorato ai Lavori pubblici diretto da Roberto D’Ottavio. Negli ultimi giorni è stata ultimata la pavimentazione stradale su via Sofia De Filippi Mariani, in centro, mentre più in periferia l’amministrazione è intervenuta con una robusta riqualificazione su via Galilei: rifatti completamente i marciapiedi proprio in corrispondenza dei serbatoi, di cui sui usano giornalmente decine di utenti. Ancora, intervento analogo anche su via dell’Acquedotto Romano, laddove i percorsi pedonali erano da tempo dissestati.

Spiega l’Assessore D’Ottavio: “I benefici dei cantieri conclusi nelle scorse settimane sono stati apprezzati dai civitavecchiesi e siamo riusciti anche in questi giorni particolare a portare a compimento altri interventi adeguatamente programmati. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni, mantenendo quella equilibrata distribuzione tra centro e quartieri periferici: particolarmente significativa sarà l’opera di rifacimento del manto stradale di via Volturno, zona ad alta densità abitativa che attende da anni una riqualificazione”.