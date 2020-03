Coronavirus: a Fiumicino attivata l’assistenza per anziani, malati e disabili

Fiumicino – Il Comune mette a disposizione un servizio di emergenza per assistere i cittadini anziani, malati o con disabilità che abbiano esigenze di approvvigionamento di beni di prima necessità, quali farmaci o generi alimentari, per i quali non riescano a provvedere autonomamente poiché impossibilitati a muoversi.

A tal fine si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 0665210605- 0665210640-3939741554 o scrivere una mail a:

segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it.