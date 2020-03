Coronavirus, a Ostia si ferma anche la politica: stop di Consiglio e Commissioni in X Municipio fino al 3 aprile

Ostia – Anche la politica, insieme con la città, si ferma per fronteggiare la diffusione del coronavirus (covid-19). Questa mattina l’amministrazione municipale ha deciso di sospendere sedute di Commissione e assemblee consiliari fino al 3 aprile.

L’iniziativa è stata assunta dalla maggioranza insieme con l’opposizione. “Questa mattina – confermano Monica Picca, capogruppo Lega, e il consigliere Luca Mantuano – in Municipio X il gruppo Lega abbiamo condiviso la decisione di sospendere tutte le attività politiche fino la durata 3 aprile. Il senso di responsabilità ci ha portato a prendere questa decisione rimanendo comunque operativi attraverso tutti i canali social e non solo, per poter continuare a dare informazioni utili e risposte concrete a qualsiasi quesito o necessità nel rispetto del decreto emanato dal Presidente del Consiglio. Un messaggio di solidarietà a tutti i cittadini a cui siamo vicini e a tutti i lavoratori che stanno garantendo i servizi indispensabili in questo momento di emergenza, persone come noi ma che continuano a svolgere il proprio lavoro“.