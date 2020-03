Coronavirus: ad Anzio ultimato il primo step di disinfezione

Anzio – “Ieri pomeriggio, a tutela della salute dei dipendenti dell’Ente e della Cittadinanza, è stata ultimata la disinfezione di tutti gli uffici comunali di Villa Adele, del cimitero comunale, del Comando della Polizia Locale e di tutti gli automezzi in dotazione ai nostri caschi bianchi.

Tutto il personale in servizio presso la P.L. è stato dotato di mascherine con filtro, guanti ed amuchina, per prevenire la diffusione del virus Covit-19. Nelle prossime ore sarà ultimata la distribuzione dei kit a tutti i dipendenti dell’Ente. Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato lo scorso 10 marzo, è in servizio h24 e sta lavorando, concretamente, al servizio di tutti i cittadini”.

Lo ha affermato il Sindaco, Candido De Angelis, in riferimento alle azioni concrete messe in campo nel piano di prevenzione predisposto dal Comune di Anzio.

Il programma di disinfezione proseguirà domani, venerdì 13 marzo, con gli interventi presso gli uffici di Piazza Cesare Battisti e di Villa Corsini Sarsina, l’Ufficio del Turista ed i due Centri Anziani di Via Aldobrandini e Quartiere Zodiaco a Lavinio Stazione.

Il primo cittadino ha anche aggiunto delle parole di incoraggiamento ai cittadini dopo che il Governo ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di generi alimentari, commercio al dettaglio, farmacie e servizi alla persona.

“La chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di supermercati, generi alimentari, commercio al dettaglio, farmacie, parafarmacie e servizi alla persona, disposta ieri sera dal Governo, è un provvedimento duro ma necessario per superare l’emergenza sanitaria, dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Amministrazione Comunale si adopererà per dare seguito a quanto disposto a tutela della salute pubblica.

Nel momento più difficile per la storia della nostra Città, dal dopoguerra ad oggi, rasa al suolo durante lo Sbarco e poi ricostruita dai nostri Padri, sono vicino ai malati, al personale medico e paramedico, a tutti i cittadini di Anzio ed a tutte le categorie produttive del territorio. Gestiremo, con efficienza ed efficacia, l’emergenza ma, insieme, metteremo in campo tutte le azioni – possibili ed impossibili – per il rilancio economico ed occupazionale del territorio”.