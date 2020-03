Coronavirus, in provincia di Latina i positivi salgono a 49

Latina e provincia – In provincia di Latina due nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus, per un totale di 49 positivi. A comunicarlo, in via ufficiale, è la Asl pontina. “Il primo – fa sapere l’azienda sanitaria in una nota – è di Aprilia ed è collocato in isolamento domiciliare, mentre il secondo è residente a Formia ed è ricoverato al Dono Svizzero in buone condizioni.”

I pazienti attualmente in carico sono 38. Di questi, 12 pazienti sono gestiti in isolamento domiciliare. 6 sono ricoverati presso lo Spallanzani, 3 presso la Terapia Intensive del Goretti, 12 presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti, mentre in 5 sono presso le altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia. I pazienti negativizzati sono attualmente 7, dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e due in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono saliti a 1.425 le persone in isolamento domiciliare, in aggiunta ai 12 pazienti positivi precedentemente evidenziati e ai due pazienti negativizzati a domicilio. Infine, non si registrano nuovi decessi.

La Asl pontina ricorda, al fine di non determinare allarme tra la popolazione, di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL. Raccomanda, infine, di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

