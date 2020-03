Coronavirus, Montino: “Dai bambini di Fiumicino un’iniezione di fiducia”

Fiumicino – “Un arcobaleno dai colori brillanti e l’incitazione a stare tranquilli, perché tutto andrà bene. Al tempo del coronavirus le sorprese più belle arrivano dai più piccoli, dai tantissimi bambini e bambine di Fiumicino costretti a casa dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo in questi giorni. E questa iniziativa, nata spontaneamente fra loro e sposata anche da moltissime insegnanti, di tappezzare finestre, cancelli, magliette e molto altro con i loro disegni la trovo non solo bellissima, ma una vera e propria iniezione di fiducia in un momento difficile per tutti e tutte”, dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Sono convinto – prosegue – che insieme, grazie anche allo splendido esempio che ci forniscono proprio i nostri bambini, supereremo questo momento e tutto andrà bene! Continuate così, inviate le foto dei vostri lavori e seguiteremo a pubblicarle sulla pagina Facebook del Comune, previo consenso dei vostri genitori”.

“Andrà tutto bene”: l’iniziativa

Tutto è partito su WhatsApp, con un tam tam di messaggi fra i genitori e gli insegnanti dei più piccoli, costretti a casa dall’emergenza Covid-19. L’idea, che in questi giorni sta rimbalzando da città a città, è quella di disegnare, su un cartellone o un lenzuolo, un grande arcobaleno colorato accompagnato dalla scritta “Andrà tutto bene”, per poi appenderlo su una finestra, sul balcone o su una terrazza sabato 14 marzo. Così, decine e decine di bambini e bambine, a Fiumicino e non solo, contribuiranno a rischiarare una situazione grigia divertendosi con i propri genitori.

(Il Faro online)