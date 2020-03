Covid-19, a Santa Marinella parte l’igienizzazione delle strade

Santa Marinella – Da domani, 13 marzo, inizierà l’igienizzazione delle strade del Comune di Santa Marinella e della frazione di Santa Severa. Ad annunciarlo è il vicesindaco con delega all’Ambiente Andrea Bianchi.

“Abbiamo deciso – spiega Bianchi – con il Sindaco e la Asl Roma 4 di avviare questo servizio che sarà svolto dall’attuale gestore della raccolta differenziata, la Società Gesam, con prodotti specifici e sotto il controllo della Polizia Locale”.

“Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per contrastare e prevenire questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei -. Con tutte queste opere e rispettando le regole imposte dal Governo, sono certo che ce la faremo.

Il Comune di Santa Marinella informerà costantemente i propri concittadini attraverso questo portale (clicca qui).

(Il Faro online)