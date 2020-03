De Angelis sollecita le Ferrovie alla disinfezione delle sei stazioni di Anzio

Anzio – “A seguito dell’attività di prevenzione epidemiologica Covid-19, con assoluta urgenza, a tutela dei numerosi pendolari del territorio, ho nuovamente sollecitato, per iscritto e telefonicamente, i vertici delle Ferrovie dello Stato a dare il via all’immediata disinfezione di tutte e sei le stazioni ferroviarie di Anzio. Come Amministrazione siamo comunque pronti ad intervenire anche presso le Stazioni”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’urgenza di procedere alla disinfezione delle stazioni ferroviarie di Anzio, Anzio Colonia, Lido Marechiaro, Villa Claudia, Lavinio Stazione e Padiglione.