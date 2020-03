Disinfezione anti-coronavirus anche a Casal Palocco

Casal Palocco – Sanificazione anti-coronavirus anche nel “pianeta verde”: il Consorzio Casal Palocco ha accettato l’offerta della ditta che ha già svolto il trattamento di disinfezione al confinante quartiere dell’Axa.

Sarà un’operazione gratuita, a costo zero per i consorziati. “Un gesto di generosità e una dimostrazione di alto senso civico – commentano dal Consorzio dell’AXA – che in un periodo così difficile fa bene al cuore”.

E’ stata proprio la ditta infatti, ad offrire gratuitamente i due interventi di disinfezione per l’AXA, dopo aver appreso che la notizia del trattamento effettuato il 10 marzo, aveva riscosso un forte plauso di molti residenti sui social. Così oggi, la proposta di un intervento gratuito è arrivata anche a Casalpalocco.

La decisione, così spiegata dalla stessa impresa – “è stata presa in primis considerando l’attuale stato di emergenza sanitaria, in secondo luogo aggiungono – i Consorzi sono da tempo clienti, e questo anche ci ha spinto ad offrirgli degli interventi particolari a titolo completamente gratuito”

La decisione di accettare questo generoso contributo, è stata presa subito dopo la proposta nel pomeriggio di oggi, e già stasera, insieme al secondo trattamento del Consorzio AXA, partirà con tre mezzi intorno alle 22.00, anche la disinfezione delle strade principali di Casalpalocco, in particolare quelle attigue ai luoghi che sono di abituale aggregazione: Centro Commerciale, Parrocchia, strade principali, centro sociale, caserma dei carabinieri.