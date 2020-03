Fiumicino, la dirigente dell’istituto Baffi scrive agli studenti: “Troverete forze che non pensavate di avere”

Fiumicino – “Buongiorno a tutti. In questo momento di particolare emergenza per tutto il nostro Paese voglio manifestare la mia vicinanza a tutta la comunità del nostro Istituto” – così Monica Bernard, la dirigente scolastica dell’Istituto Paolo Baffi, in una lettera per esprimere solidarietà a studenti professori, ma anche a tutti i cittadini di Fiumicino.

“Vogli farvi sapere che la scuola continua a funzionare, se pur nel rispetto delle nuove norme sanitarie. Il personale delle segreterie sta continuando assiduamente a portare avanti il lavoro quatidiano, assicurando al massimo l’efficienza e la professionalità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Gli assistenti tecnici supportano le attività on line e, infine, tutti i collaboratori scolastici stanno lavorando con grande impegno, per far sì che al rientro troviate una scuola più pulita ed accogliente.

A tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario va il mio ringraziamento per il grande senso di responsabilità che state dimostrando.

I docenti sono stati chiamati da un giorno all’altro a organizzare la didattica a distanza, un lavoro che stanno compiendo con orgoglio, sapendo di essere al servizio della nazione. Stanno vivendo una rivoluzione metodologica inaspettata e lo fanno su un terreno sconosciuto; stanno lavorando, confrontando le buone prassi, scegliendo percorsi, indivuduando soluzioni efficaci. Hanno sempre fatto il loro dovere e lo faranno anche in questo momento e non solo per ragioni di obbligo contrattuale, ma spinti da un forte senso etico a fare il bene degli alunni e delle alunne.

Ci rendiamo conto che la nostra realtà scolastica rappresenta un importante punto di riferimento per tutta la popolazione del Comune di Fiumicino.

Alla popolazione di Fiumicino voglio ribadire che “Il Baffi c’è”, la scuola è viva e vigila sui suoi alunni e sulle sue alunne.

Da lunedì è attiva una “Task Force”, di docenti specializzati in tecnologie informatiche, in pedagogia e in didattiche speciali per raggiungere al meglio i nostri obiettivi formativi. Vogliamo trasformare le difficoltà in opportunità, e siamo certi che questa situazione può migliorarci.

Un pensiero affettuoso va agli studenti e alle studentesse che stanno vivendo una esperienza senza precedenti. Ebbene cari ragazzi e ragazze, vi assicuro che abbiamo la consapevolezza che il nostro ruolo è di aiutarvi, sostenervi, guidarvi.

Vi invito a vivere responsabilmente questo periodo difficile. Vi richiamo ai vostri doveri di studio, di impegno per prepararvi al meglio alle sfide del futuro . Mai come in questi tempi avete potuto comprendere l’importanza di vivere in una società costitutita da cittadini competenti,dotati di senso civico e capaci di comprendere e leggere la realtà attraverso gli strumenti offerti dalla cultura e dalla conoscenza.

Vi invito a mantenere stretto il contatto tra di voi, a non dimenticare i compagni più fragili e a fare comunità.

Ho avuto notizia che in qualche classe gli alunni più capaci stanno mettendo a disposizione degli altri loro appunti, gli schemi e le mappe concettuali, anche utilizzando i social media.

A costoro va il mio incoraggiamento, siete sulla strada giusta , quella che porta al raggiungimento del comune obiettivo del successo formativo attraverso comportamenti virtuosi, di solidarietà sociale, richiamati dalla nostra Costituzione.

Sono fiera di voi e sono certa che troverete forze che non pensavate di avere.

Infine, alle famiglie voglio suggerire in questo periodo di stretta vicinanza con i vostri figli , di continuare a mantenere il confronto e il dialogo educativo di cui hanno sempre bisogno. Seguiteli nei compiti, verificate insieme lo svolgimento delle attività assegnate dai docenti, collaborate con la scuola per la piena soddisfazione delle loro esigenze formative.

Un caro saluto”.