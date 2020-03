“Forza Italia non mollare”. Dai judoka italiani l’incoraggiamento a resistere

Non può che combattere con grinta la forza del cuore di un atleta. E proprio da esso arriva l’incoraggiamento a tutta la Nazione a non mollare, per superare questo momento difficile.

In piena emergenza coronavirus, seguendo le direttive del Governo, a stare in casa e ognuno nella propria abitazione, gli atleti italiani diffondono quei valori di cui lo sport è pregno. La determinazione, il coraggio, la tenacia. La pazienza. La speranza. La vittoria finale. Continuano a costruire il proprio sogno sportivo, lanciando un monito a questi giorni cupi e donano preziosi consigli su come mantenere la forma fisica, anche tra le mura domestiche.

Sui canali social girano i diversi video. La Fijlkam diffonde i messaggi dei suoi judoka plurimedagliati e olimpici. Odette Gruffrida, Fabio Basile, Manuel Lombardo tra di essi. Un sogno sportivo per un desiderio comune con tutti. Quello di vincere la battaglia più importante.

E poi anche Valentina Marchei, campionessa di pattinaggio artistico. I primi scrollano l’Italia con allenamenti e incoraggiamenti, la seconda invita a chi vuole a fare allenamento in casa.

Di seguito i video diffusi su Facebook

(Il Faro on line)(foto@Fijlkam)