Incidente al porto di Civitavecchia, Tir si ribalta e colpisce un mezzo della Port Mobility

Civitavecchia – Incidente stamattina alle 7.45 circa, all’interno dell’area portuale. Un autoarticolato (che trasportava pasta alimentare) in transito lungo il rettilineo compreso fra il varco Vespucci e il varco nord, si è ribaltato su un fianco per cause ancora in fase d’accertamento.

Il ribaltamento del TIR ha coinvolto un autofurgone cassonato della Port Mobility, che procedeva in senso inverso. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’abitacolo dell’autoarticolato, mentre l’autista del furgone (Port Mobility) è uscito autonomamente dal mezzo. Entrambi di nazionalità italiana ed apparentemente in buone condizioni, sono comunque stati trasportati presso l’ospedale S.Paolo per gli accertamenti del caso.

Attualmente i Vigili del fuoco sono ancora sul posto poiché vi è una piccola fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del TIR. Interrotto quindi il traffico portuale nella zona interessata dall’evento; la circolazione verrà ripristinata non appena saranno rimossi i veicoli (probabilmente ad opera della ditta Grandi sollevamenti S.R.L. di Civitavecchia) e verrà messa in sicurezza l’area.