“Non siamo invincibili”, la storia del 38enne di Minturno positivo al Coronavirus

Minturno – Un nemico invisibile lo ha colpito all’improvviso, mentre, era sul ring della vita a combattere i ritmi frenetici della quotidianità. Eppure, lui, sportivo, sempre pronto a rincorrere nuovi traguardi, anche questa volta non si è tirato indietro e sul suo profilo social ha voluto raccontare la sua storia.

Lui è Fausto Russo. 38 anni, personal trainer, posturologo, osteopata e preparatore atletico di diverse squadre calcistiche del territorio. Protagonista, suo malgrado, del secondo caso di Coronavirus a Minturno. E che della sua storia ha voluto anche fare un messaggio per tutti quelli che faticano a seguire le nuove norme del decreto: “Guardiamo la tv ascoltiamo la radio, ci sentiamo bombardati ma anche a volte stupidamente invincibili…il pericolo sembra sempre lontano…e poi all’improvviso ti sale la febbre e la tosse, sarà tutta l’acqua e il freddo presi al campo, sarai stressato…e poi all’improvviso non riesci più a respirare…”

E ancora: “Giovedì ai primi sintomi di una semplice influenza mi sono messo sotto le coperte a riposare, ciò che avevo fatto era come sempre casa/lavoro lavoro/ casa fra Minturno e Fiuggi, poi brividi e mal di testa ed è salita la febbre e ho iniziato a contattare il dottore che con immensa disponibilità mi ha seguito a distanza, perché non è possibile essere visitati ne andare in ospedale…”

Poi arriva domenica. Nonostante le terapia e il continuo monitoraggio, la febbre non scende. Nel giro di poco, arrivano anche le difficoltà respiratorie prima e il 118 poi. Si arriva al Goretti di Latina. Dopo la tac, giunge il responso: polmonite interstiziale, con ricovero e terapia intensiva.

Fausto racconta: “Solo e lontano dalla mia famiglia ma con un amore enorme che mi danno ogni giorno! La presenza si sente anche quando non la vedi, anche quando non la tocchi! È qualcosa che si sente dentro che ti porti dentro…

E metti la paura, lo smarrimento, il senso di affetto e di responsabilità per chi ti sta e ti è stato vicino.”

Lui e la moglie hanno subito provveduto ad avvertire collaboratori, amici e tutti coloro che frequentano abitualmente la sua palestra. Intanto, sono tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà arrivati a Fausto. Anche dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli: “La sua storia dimostra come questo problema riguarda tutti, anche i giovani e i giovani forti. Ieri ho mandato un messaggio a Fausto, nel quale, oltre a fargli gli auguri di pronta guarigione, l’ho ringraziato per l’esempio che ha dato a tutta la comunità. È chiaro che ora ci sentiremo tutti maggiormente coinvolti.”

Anche Il Faro online si unisce agli auguri di pronta guarigione per Fausto.