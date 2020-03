Fiumicino – Due casi stamattina a Parco Leonardo per sospetto coronavirus, uno in area pedonale, nei pressi del cinema, e uno in zona Pleiadi, in via Stoccolma. Sono casi sospetti, lo ripetiamo, e non conclamati. Nella foto scattata stamattina, si vedono gli addetti dell’ambulanza pronti per fare un tampone.

A quanto risulta al Faro on line in questo momento – ma sono notizie che, seppur arrivate da fonti attendibili, aspettano conferme ufficiali – un caso è stato portato in ospedale, l’altro si sarebbe “rifiutato” di uscire di casa e non sarebbe stato possibile fare alcun test.

Foto 2 di 2



Nello specifico, una donna abitante nei pressi del cinema, avendo attivato la profilassi, è stata prelevata a casa per essere portata allo Spallanzani. Lì le è stato effettuato il tampone; i risultati saranno disponibili nelle prossime opre, al massimo domani. Nel frattempo la donna è stata trattenuta in ospedale.

Diverso è il caso di un anziano alle Pleiadi. Anch’esso ha attivato la procedura, ma una volta arrivata l’ambulanza, si è rifiutato di uscire da casa e di recarsi allo Spallanzani.

Comunque è un periodo in cui nessuno può sentirsi immune, e le indicazioni di non uscire da casa vanne seguite scrupolosamente. Non bisogna andare né a villa Guglielmi né in altri parchi, non perché sia tassativamente vietato, ma perché fortemente consigliato. Il picco di contagi non è ancora arrivato, si aspetta per la prossima settimana. Dunque è questo il momento di restare blindati in casa.

In queste ore il Comune, oltre alla sanificazione del territorio, sta anche predisponendo una diminuzione delle corse del servizio pubblico, onde scoraggiare gli spostamenti superflui sul territorio.