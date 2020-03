Asstel e Ugl Telecomunicazioni: “Lavoro agile e sostegno al reddito dei lavoratori

Roma – Asstel e l’Organizzazione Sindacale Ugl Telecomunicazioni, tenuto conto delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità per arginare la diffusione del contagio con il DPCM del giorno 11 marzo 2020, confermano la volontà di valutare il ricorso a tutti gli strumenti, tra i quali l’incentivazione al ricorso al lavoro agile e le misure a sostegno del reddito dei lavoratori, già disponibili e di prossima emanazione, con i quali supportare aziende e lavoratori per gestire l’attuale fase di emergenza.

Al contempo resta fondamentale che le Istituzioni assicurino alle imprese un continuo approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza, sempre nell’ottica di permettere il necessario presidio in sicurezza di un settore strategico, quale le TLC, in un momento così delicato per l’intero Paese.