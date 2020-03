Coronas: “Muoviamoci adesso per sanificare tutte le strade cittadine”

Fiumicino – “Nel momento in cui la circolazione delle persone si è quasi azzerata, mentre quella del virus è ancora attiva, bisogna approfittare per combatterlo”. Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia,

“E’ adesso – spiega – il momento di sanificare e disinfettare tutte le strade. Lo stanno facendo a Roma come a Cerveteri, non vedo perché non sia possibile chiederlo anche per Fiumicino.

Il Comune sta già facendo molto, in termini di comunicazione e prevenzione, ma chiedo all’Amministrazione uno sforzo in più. Sanifichiamo le strade dei centri abitati, proteggiamoci più possibile”.