Coronavirus, a Fiumicino chiusi i cimiteri e sospese le isole ecologiche itineranti

Fiumicino – In ottemperanza a tutte le disposizioni vigenti per la tutela della salute pubblica e in via precauzionale, a decorrere dalle ore 13 di oggi, veenrdì 13 marzo 2020, e fino a cessata emergenza, è disposta la chiusura di tutti i cimiteri comunali e dei centri raccolta comunali. È disposta anche la sospensione di tutte le isole ecologiche itineranti. Lo rende noto il Comune di Fiumicino.

(Il Faro online)