Coronavirus, a Ladispoli il Di Vittorio dà il via alla didattica a distanza

Ladispoli – In esito al webinar sulla didattica a distanza, coordinato dall’Usr Lazio e dall’Usr Abruzzo, dopo un’attenta e approfondita valutazione delle migliori soluzioni da adottare nell’attuale fase di emergenza nazionale legata al contenimento del Covid 19, la dirigente scolastica dell’Istituto Di Vittorio di Ladispoli Vincenza La Rosa comunica che si provvederà ad attivare la piattaforma ‘Office 365 Education’, che consentirà a tutti i docenti – tramite l’acquisizione delle password individuali per l’accesso – di continuare a svolgere le loro attività didattiche e formative.

Allo scopo di affrontare le necessarie operazioni e procedure tecniche indispensabili per l’avvio della piattaforma, la Dirigente scolastica ha istituito per via digitale un Gruppo di Lavoro che sarà presto operativo online e vedrà la partecipazione del vicepreside Sandro Pase, dell’animatore digitale Raffaela Leli, dei membri del team degli innovatori digitali Antonio Moccia, Luca Palumbo, della dsga Stefania Croce, dell’assistente amministrativo Stefano Tomassetti, dei tecnici Pasquale Pontoriero, Fabio Bucciarelli, Michela Ferraro, degli assistenti esperti di informatica Tiziana Feliciano, Enza Cannata e Massimo Santamaria.

“In questi giorni – ha affermato la Dirigente scolastica – diversi docenti hanno già dato vita autonomamente a lodevoli iniziative di insegnamento a distanza. Tuttavia, come sottolineato dai Responsabili degli Uffici Scolastici Regionali nel corso del webinar di questa mattina, si ritiene preferibile uniformare gli interventi didattici convogliandoli verso la fruizione di un’unica piattaforma, anche al fine di garantire i più elevati standard di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”.

Le riunioni del Gruppo di lavoro per l’Innovazione e la Didattica Digitale, presieduto dalla Dirigente scolastica, si svolgeranno in remoto, nel pieno rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni vigenti, tramite le piattaforme Skype e Jitsi Meet.

(Il Faro online)