Coronavirus, anche Fondi riorganizza gli uffici comunali

Fondi – Anche il Comune di Fondi, in virtù del nuovo decreto del Governo Conte per mitigare l’emergenza Coronavirus, ha deciso di riorganizzare gli uffici comunali, riorganizzazione valida fino al prossimo 25 marzo.

“Tutte queste misure sono necessarie – afferma il vicesindaco Beniamino Maschietto – ma non saranno sufficienti se ciascuno di noi non farà la propria parte. La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine stanno intensificando i controlli sul territorio: ricordiamo che per chi viola le disposizioni è prevista una sanzione penale. A tutti i concittadini raccomando massima responsabilità e attenzione. Non uscite di casa se non è strettamente necessario, per motivi di salute, di lavoro o di assoluta necessità. Solo se tutti seguiremo le regole ne usciremo.”

La rimodulazione degli uffici

Demografico: Stato civile: tel. 333-7299817, 320-2116148 e ritiro presso lo sportello di Front Office della documentazione o invio della stessa tramite PEC. Per ulteriori informazioni: servizidemograficifondi@pecaziendale.it,l.toscano@comunedifondi.it.

Politiche sociali e istruzione – Ufficio di Piano – Trasporto pubblico. Supporto fragilità sociali: servizio sostitutivo tel. 392-2219794, 348-6439213, 392-9821998; servizisociali@comunedifondi.it. Segretariato sociale e Servizio sociale professionale: servizio sostitutivo tel. 388-6573700.

Urbanistica – Lavori pubblici. Urbanistica: suefondi@pecaziendale.it. Lavori pubblici: tel. 348-0061970, 340-0061734, 348-8621674; per invio documentazione o richiesta informazioni: llppcomunedifondi@pecaziendale.it.

Ambiente. Servizi cimiteriali: tel. 348-0061645. Per tutte le altre esigenze: 348-0800340, ambiente.comunedifondi@pecaziendale.it.

Tributi: ufficiotributi@comunedifondi.it.

Uma: tel. 0771-507420 e ritiro presso lo sportello di Front Office della documentazione.

Protocollo: invio della documentazione tramite PEC a comune.fondi@pecaziendale.it oppure consegna a mano della stessa presso lo sportello di Front Office, lasciando il proprio numero di telefono per ricevere successivamente la comunicazione del numero di protocollo.

(Il Faro on line)