Coronavirus: #andràtuttobene, i primi auguri condivisi sul lungomare di Ostia

Ostia – E’ una forma sociale di “auguri condivisi“, uno strumento per ispirare ottimismo e voglia di lottare, un pretesto per voltare lo sguardo dal buio profondo del presente al futuro radioso e colorato. Effetto dell’hastag #andràtuttobene lanciato dai social e messo in pratica anche sui balconi delle famiglie più intraprendenti per sollevare il morale nella lotta contro il coronavirus.

I primi lenzuoli dipinti con la formula ottimistica sono apparsi su lungomare Paolo Toscanelli. Uno reca la firma di mamma Giulia e di Stella con l’immancabile arcobaleno e le impronte delle mani della famigliola. L’altro, più grande e meno colorato, spicca su una palazzina storica, resa famosa dalle inquadrature di diversi film del Dopoguerra come “Domenica d’agosto” e “Cameriera bella presenza…”.

Anche Gaetano Di Staso, infaticabile coordinatore del comitato di quartiere Saline di Ostia Antica fa la sua parte nell’entroterra promuovendo il simbolo e affiggendo sul portone di casa un cartone a tutto slogan.

Dopo la tempesta, l’arcobaleno. Dopo le restrizioni più severe che l’Italia abbia mai conosciuto dalla Seconda Guerra, la voglia di abbracciarci. Andrà tutto bene, anche noi vogliamo crederlo.