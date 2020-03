Covid-19, Alessandri: “Grazie a Laziomar per incentivare le donazioni di sangue”

Roma – “La donazione di sangue ed emocomponenti è stata inclusa dal Ministero della Salute tra le ‘situazioni di necessità’ per le quali è consentito uscire di casa. Lo stabilisce una circolare emessa martedì 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, in merito alla gestione dell’emergenza da coronavirus”, si legge in una nota diffusa dall’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

“Per diffondere tra la popolazione la necessità di donare il sangue e per aiutare il servizio sanitario a fare fronte alle impellenti necessità di questi giorni – spiega l’assessore Alessandri -, i vertici della Compagnia di navigazione Laziomar S.p.A., cui è affidato dalla Regione il trasporto marittimo per le nostre splendide isole, doneranno un viaggio di andata/ritorno da Formia per l’isola di Ponza e Ventotene a tutti i residenti della Regione Lazio che esibiranno alla biglietteria il ‘certificato di avvenuta donazione’ rilasciato dall’Avis, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile. Sarà possibile usufruire del viaggio dal 1 giugno al 30 settembre 2020. Un esempio di generosità, un modo per rispondere a una emergenza, una occasione di promozione del senso di comunità e solidarietà, di cui siamo grati alla compagnia”, conclude Alessandri.

(Il Faro online)