Covid-19, Anselmi: “I cittadini di Fiumicino continuino a donare il sangue”

Fiumicino – “In questo momento di particolare difficoltà sanitaria in tutta Italia, accogliamo l’appello dell’Istituto Superiore di Sanità, della Protezione civile nazionale e anche dell’assessore regionale alla Sanità D’Amato affinché ci siano persone disponibili a donare il sangue. Ricordo che donare è sicuro, non si corre rischio alcuno”, dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“È possibile donare – spiega – presso l’ospedale Grassi prenotandosi al numero 0656482457 oppure prenotarsi ai numeri 3775448132-3488032314 per il 21 marzo quando l’associazione Fratres effettuerà i prelievi in via Coni Zugna 173. Domani invece l’Avis effettuerà prelievi a Fregene dalle 7.30 alle 11.30 in viale Nettuno 176. Confido nella buona volontà di tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino – conclude Anselmi – che stanno già mostrando la loro solidarietà in diverse modalità su tutto il territorio”.

(Il Faro online)