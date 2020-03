Covid-19, la Colgate Palmolive dona ad Anzio prodotti per l’igiene personale

Anzio – “Ringrazio la Colgate Palmolive Italia e l’amministratore delegato Michele Patete, per aver messo a disposizione del territorio una consistente fornitura di prodotti per l’igiene personale. Alla nostra nazione ed al nostro territorio necessita, come non mai, il contributo di tutti”, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

“La donazione della più importante azienda di Anzio, simbolo della ricostruzione e della ripresa economica del dopoguerra, è un atto di grande valore simbolico, ma anche una gesto concreto, a tutela della salute pubblica e della prevenzione del virus Covid-19″.

(Il Faro online)