Dal Cismai un appello alla politica: “Non ci si dimentichi di quella parte più fragile della nostra infanzia”

Infanzia e Adolescenza – “Tutte le emergenze diventano più gravi per chi vive in condizioni di fragilità: gli anziani, i bambini che si trovano in situazioni di disagio o di povertà, i portatori di handicap, le persone sole, le persone ammalate.

Il Cismai, Coordinamento italiano contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, esprime solidarietà a tutte le famiglie italiane e una particolare vicinanza a tutte le bambine e i bambini costretti a vivere in isolamento.

Molte famiglie non hanno Internet, tantissimi bambini non hanno il computer e per molti di loro la chiusura della scuola ha significato perdere la sola occasione per imparare e sentirsi parte di una comunità.

Il nostro appello alla politica è che nel rigoroso rispetto delle norme a tutela della salute non ci si dimentichi di quella parte più fragile della nostra infanzia.” – lo dichiara in un comunicato Gloria Soavi, Presidente Cismai.

(Il Faro online)