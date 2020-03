Gregorio Paltrinieri: “Combattiamo come fossimo un team unito”

Roma – Il bicampione mondiale dei 1500 stile libero e campione olimpico a Rio 2016, Gregorio Paltrinieri, atleta della Nazionale di nuoto e delle Fiamme Oro, invita i suoi concittadini italiani a rispettare le Direttive del Governo.

Un messaggio importante in questo momento di emergenza sanitaria, a causa del coronavirus. Da un campione vero per diventare campioni tutti.

“Vi invito a restare a casa – ha detto Paltrinieri – l’unica cosa che possiamo fare per combattere questa emergenza. Combattiamo come fossimo un team unito. Ognuno può fare la sua parte, per il bene di tutti. Dobbiamo farlo con positività. Seguite le direttive del Ministero della Salute”.

(Il Faro on line)