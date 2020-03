Mancino: “A Fiumicino prorogati i termini per pagare la Tosap”

Fiumicino – “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie alla luce della situazione che sta attraversando la nazione, stamane in giunta abbiamo deliberato una serie di misure. In particolare abbiamo prorogato i termini per il pagamento della Tosap e dell’imposta comunale sulla pubblicità“. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Marzia Mancino.

“Il termine – spiega – slitterà così al 31 maggio per chi non sia riuscito a pagare la prima rata entro il 29 febbraio. Le nuove ulteriori scadenze saranno: 31 maggio per la seconda rata (per chi abbia quindi già pagato la prima entro il 29 febbraio); 30 settembre per la terza rata; 30 novembre per la quarta. Ricordiamo ai cittadini che è possibile pagare queste imposte tramite bonifico online e piattaforma PagoPA.

Come anticipato già dal Sindaco, in merito a refezione scolastica e retta degli asili nido, abbiamo decurtato gli importi relativi al periodo dal 6 marzo al 3 aprile 2020. L’importo eventualmente già versato sarà ritenuto valido per lo stesso numero di giorni a partire dall’effettivo inizio delle lezioni”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Mancino – confermeremo ufficialmente anche la già anticipata proroga delle scadenze Tari. Comprendiamo l’importanza di concretizzare ancora una volta il nostro sostegno alle famiglie, e ringraziamo la cittadinanza per la forza e la coesione dimostrate in queste settimane”.