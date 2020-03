Raccolta dei rifiuti ad Ardea, Luana Ludovici: “Lavoratori senza stipendi, il Comune agisca”

Ardea – “Purtroppo in questo periodo triste e difficile, non solo per Ardea ma per l’Italia intera, dove siamo davanti alla crisi dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese e dei commercianti, dobbiamo far fronte anche al virus dell’inerzia politica dell’amministrazione pentastellata“. Esordisce così in una nota il consigliere di Ardea della Lega Salvini Premier, Luana Ludovici.

“Inutile rimarcare che la situazione – continua Ludovici – riguardante la concessione per il servizio della raccolta dei rifiuti non è andata avanti di un millimetro e che siamo nel quarto anno di proroga, e non a causa di difficoltà irrisolvibili o astrusi problemi”.

“Nessun intervento a tutela dei lavoratori che si ritrovano con stipendi arretrati, che è un diritto inalienabile. L’amministrazione ha l’onere di rispondere e agire in maniera sostanziale evitando inutili promesse e inutili chiacchiere, ma sono certa che non lo faranno e non risponderanno in merito e nel merito”.

“La situazione versa in questo stato oramai da troppo tempo – conclude il Consigliere -. Le procedure per la nuova concessione non sono più rimandabili e i lavoratori devono avere ciò che meritano e che gli spetta di diritto. Si spera che si riesca a trovare presto una soluzione definitiva per i lavoratori della raccolta dei rifiuti di Ardea“.

(Il Faro online)