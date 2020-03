Ryanair stop ai voli interni e da e per l’ Italia fino al 9 aprile. La lettera dell’ Ad ai clienti

Roma – Ryanair blocca tutti i voli interni e da/per l’Italia fino al 9 aprile.

La comunicazione sta arrivando a tutti i clienti registrati nel sito della compagnia lowcost irlandese. A firmare la nota ufficiale è l’amministratore delegato della compagnia, Michael O’Leary. Proponiamo di seguito il testo integrale della nota. Si bloccano i voli interni alla Penisola ma anche e soprattutto i collegamenti con tutti i Paesi esteri.

“Gentile cliente,

Da parte di tutti noi di Ryanair, siamo davvero dispiaciuti per i disagi che la crisi legata al Covid-19 potrebbe causare a Lei ed alla Sua famiglia.

La sicurezza ed il benessere del nostro staff e dei nostri clienti sono la nostra prioritá. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le Autoritá statali al fine di rispettare le linee guida della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanitá) e dell’EASA (European Aviation Safety Agency) per protegggere la salute del nostro staff e dei nostri clienti.

Questa settimana, in data martedi 10 marzo, quando il Governo italiano ha esteso le misure restrittive a tutta l’Italia, abbiamo sospeso tutti i voli interni e da /per l’Italia fino al 9 aprile. Poiché la situazione é completamente al di fuori del nostro controllo, il nostro Servizio Clienti ha supportato i clienti che sono stati riprotetti su altri voli Ryanair per rientrare presso il loro domicilio. Tutti gli altri clienti che avrebbero dovuto viaggiare su un volo cancellato o rientrano nelle categorie di passeggeri soggetti a restrizioni imposte per fermare il COVID1, hanno ricevuto una email informandoli dei loro diritti e con l’opzione di rimborso totale, riprenotazione gratuita o di un voucher di viaggio da poter utilizzare su un volo Ryanair nei prossimi 12 mesi. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di visitare la sezione dedicata al Covid-19 sul sito web di Ryanair. Questo é il modo piú semplice e veloce per effettuare dei cambiamenti, considerato l’alto numero di richieste che sta ricevendo il nostro Servizio Clienti.

Nelle prossime settimane prevediamo che i Governi possano imporre ulteriori restrizioni al nostro operativo voli, pertanto tutti i clienti che saranno interessati da tali modifiche saranno avvisati tramite email. Continueremo ad attenerci scupolosamente alle linee guida della OMS e dell’EASA e a ogni restrizione sui viaggi che verrá imposta.

Se vola con Ryanair, vogliamo assicurarLe che stiamo facendo tutto il possibile per minimizzare ogni rischio. Abbiamo incrementato il livello di molte delle nostre procedure, oltre a quanto richiesto dalle autoritá:

· Abbiamo potenziato la pulizia notturna di ogni aeromobile i cui interni vengono trattati con disinfettanti per uso ospedaliero.

· La nostra flotta é dotata di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Arrestors) estremamente efficienti che rimuovono le particelle nell’aria, fino alla dimensione di batteri microscopici o gruppi di virus (hanno una efficienza maggiore del 99,99%).

Ci auguriamo che queste azioni rafforzino la Sua fiducia e La portino a prenotare i Suoi voli con Ryanair quando la crisi legata al Covid-19 sará superata e tutto potrá ritornare alla normalitá.

Negli ultimi 35 anni abbiamo affrontato molte situazioni difficili e, in ogni occasione, grazie ai nostri clienti e al nostro staff, Ryanair ne é uscita sempre piú forte. Grazie per la Sua pazienza. Siamo preparati ad affrontare questi tempi difficili e continuiamo nel nostro impegno di mettere la sicurezza del nostro staff e dei nostri clienti sempre al primo posto.

Cordiali saluti

Michael O’Leary

Amministratore Delegato del Gruppo Ryanair”.