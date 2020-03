Previsione Meteo Italia

SITUAZIONE: Un campo di alta pressione sub tropicale ha conquistato le nostre latitudini e favorisce tempo in prevalenza stabile anche sull’Italia, ma già a partire dalle prossime ore inizierà a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, sotto la spinta del flusso atlantico che trasporta le perturbazioni da ovest verso est. Nel corso di sabato uno di questi fronti riuscirà ad aprirsi un varco fin sul Mediterraneo centrale e scorrerà rapidamente sull’Italia da nord a sud provocando un certo deterioramento del tempo soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico, con un calo delle temperature. Ma già da domenica l’alta pressione tornerà ad espandersi dall’Europa occidentale verso l’Italia favorendo il ripristino del tempo stabile.

METEO ITALIA SABATO. Inizialmente nuvoloso con piogge sparse su gran parte del Nord salvo schiarite sulle Alpi occidentali, sulle Alpi centro-orientali qualche nevicata dai 1000/1200m. In giornata fenomeni in attenuazione con schiarite su Alpi e Nordovest. Al Centro nubi irregolari che tenderanno a compattarsi soprattutto sul versante adriatico, dove giungeranno piogge e rovesci in intensificazione tra pomeriggio e sera. Al Sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato ma con nubi in aumento in giornata e qualche pioggia in arrivo in Puglia, specie garganica. Possibile qualche piovasco in serata fin sul nord della Sardegna. Temperature in diminuzione.

METEO ITALIA DOMENICA. Torna a prevalere il bel tempo su gran parte delle regioni, salvo addensamenti sulle pianure del Nordovest e sulle regioni meridionali, con qualche ultima pioggia su Sicilia orientale e bassa Calabria. Temperature in calo al Sud.

TENDENZA SUCCESSIVA. Graduale rinforzo dell’alta pressione nel corso della settimana ma alcune insidie sulle regioni occidentali.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

VENERDI’: infiltrazioni umide risultano presenti su tutta la Toscana, ma anche su buona parte del Lazio e dell’Umbria già dal mattino, con le consuete nubi basse miste a foschie spesse. La nuvolosità tenderà a risultare più insistente sulla Toscana e sul Lazio occidentale, ma si presenterà in maniera a tratti irregolare anche su tutte le altre zone centrali tirreniche. Qualche pioviggine risulta probabile a ridosso dei crinali dell’alta Toscana e sulla Versilia. Nebbia anche spessa, invece, al mattino sulle vallate del frusinate. Venti deboli meridionali, localmente moderati su coste e crinali. Temperature minime in aumento, massime in calo sulla Toscana, stazionarie o in lieve attenuazione altrove. Mare mosso.

Commento del Previsore Lazio

Venerdì molte nubi su Toscana e Ovest Lazio con qualche pioviggine si Versilia e crinali dell’alta Toscana, entro notte estesa copertura ovunque. Sabato ancora estesa copertura con qualche debole pioggia dal pomeriggio specie sui rilievi appenninici (pioviggini invece piuttosto probabili su buona parte dei settori toscani e umbri). Massime comunque ben al di sopra delle medie stagionali. Migliora Domenica, con qualche nube in più al mattino sui crinali appenninici e nel resto della giornata sul Lazio centro-meridionale; lunedì ampiamente soleggiato ovunque.

