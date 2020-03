Violano le norme sul Coronavirus, denunciate 3 persone a Fondi e Minturno

Fondi e Minturno – Se il senso civico da solo non basta, ci si deve affidare alle Forze dell’ordine, che, ora, anche nel sud pontino, stanno cominciando a controllare che i nuovi decreti del Governo Conte, con le relative misure di sicurezza, vengano rispettati.

In tal senso, nei giorni scorsi, due cittadine romene residenti a Mondragone sono state denunciate dai Carabinieri di Minturno. Sorprese mentre camminavano lungo l’Appia, non hanno saputo fornire ai militari valide giustificazioni per la loro presenza sul territorio, violando, di fatto, le norme contenute nel decreto per mitigare la diffusione del Coronavirus.

Situazione simile, infine, a Fondi, dove i Carabinieri del posto hanno denunciato un uomo residente a San Giorgio a Cremano, poiché si trovava, senza valide giustificazioni, nei pressi di un supermercato del centro cittadino.

(Il Faro on line)