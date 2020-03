Castel Fusano, l’Alberghiero passa alla didattica a distanza: mancheranno solo odori e sapori

Ostia – L’unico rammarico è che gli allievi non potranno sentire odori e sapori. Per il resto la didattica di teoria è assicurata dai mezzi digitali. Il Centro di Formazione Professionale Castel Fusano Alberghiero chiude, ma fa da traino per le altre scuole e da lunedì 16 marzo farà tornare tutti “in classe” con WeSchool, la piattaforma di flipped learning italiana totalmente gratuita.

“Chiudiamo la porta dell’Istituto. Il bar silenzioso, le sedie capovolte, le cucine pulite, unico odore la candeggina, è surreale, è triste ma è un male necessario. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per avviare la didattica a distanza.” E’ questo il messaggio che Fabrizio Fraschetti, Direttore del Centro di Formazione Professionale Castel Fusano Alberghiero di Ostia, rivolge a tutti i suoi contatti social, volendo arrivare soprattutto ai suoi studenti, per i quali in breve tempo, insieme al corpo docente dell’istituto, ha mantenuto la promessa di non abbandonarli e fargli concludere l’anno scolastico con metodi digitali alternativi.

“La settimana passata non è andata persa – spiega il Direttore Fraschetti – abbiamo utilizzato dapprima uno strumento informatico che già avevamo a disposizione, il registro elettronico Argo, tramite il quale ci siamo tenuti in contatto con i ragazzi, mandando loro sia dispense da studiare e test da svolgere. Dopo, anche con gli organi centrali di Città Metropolitana, abbiamo dovuto fare una scelta per evitare la confusione che si sarebbe generata se ogni docente avesse scelto una sua piattaforma di lavoro. Ci siamo quindi uniformati sull’utilizzo della piattaforma WeSchool, una piattaforma italiana per altro, e questo è stato determinante nella scelta.”

WeSchool è una piattaforma di flipped Learning tutta italiana e già utilizzata da milioni di utenti, che consente di studiare e apprendere a distanza tramite video-lezioni, spiegazioni scritte/orali e molto altro ancora. La piattaforma, mette a disposizione degli utenti, strumenti di apprendimento innovativi, che consentono al docente di fornire agli allievi tutto il materiale necessario per fare scuola a casa: si possono caricare immagini, documenti di testo (e moduli testuali), tenere lezioni online con streaming video in diretta. All’insegnante che vuole utilizzarla per video-lezioni ed e-learning, basterà creare un account docente utilizzando il proprio indirizzo personale, poi dal proprio dashboard, aggiungerà gli studenti nei suoi corsi.

Gli studenti, che avranno creato un proprio profilo tramite l’indirizzo di posta personale, iscritti dal Prof ad una classe, potranno disporre di tutti i documenti testuali caricati dal docente nel suo corso, e accedere anche alle video-lezioni attraverso l’aula virtuale attivata dal docente. Insomma la soluzione digitale adottata dal CPFP Castlefusano Alberghiero di Ostia, sembra ottimale, stimolante, coinvolgente e speriamo anche efficace, per continuare l’anno scolastico e superare con intelligenza un periodo così difficile.

“L’alternanza scuola lavoro – aggiunge il Direttore del CPFT Castlefusano Alberghiero – che è parte integrante del nostro mestiere di formatori, così come i tirocini presso le aziende che sono chiuse, non si può fare online, ma recuperemo. Non sappiamo se riusciremo a raggiungere i target orari previsti dai programmi, ma confidiamo in un po’ di comprensione per non dover trascinare la fine dell’anno scolastico a luglio inoltrato”.

“In questo momento – conclude Fraschetti – noi, il nostro lavoro il nostro stipendio sono al sicuro, il pensiero va invece a tutti quei professionisti a tutte quelle aziende che collaborano con noi alla formazione degli allievi, per loro questo male necessario è un forte e duro colpo. Ci auguriamo che vengano messe in atto tutte le possibili misure affinché il colpo venga attutito ed il nostro settore quello alberghiero ristorativo, tra i più colpiti economicamente da questo stop, possa ripartire meglio e più forte di prima, ce la faremo!”