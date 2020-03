Covid-19, Calcaterra: “Fiumicino rispetta le direttive del governo”

Fiumicino – “Oggi il mercato di Fiumicino è aperto solo per quello che riguarda i banchi di generi alimentari. Non è una decisione autonoma: è quello che prevede l’ultimo Dpcm sulle misure straordinarie per il contenimento della diffusione del coronavirus”, si legge in una nota diffusa dal consigliere del Partito Democratico Stefano Calcaterra.

“Le donne e gli uomini della Polizia Locale stanno vigilando che vengano seguite le prescrizioni sulle misure di sicurezza – sottolinea Calcaterra – quindi tutto è regolare. Ciò nonostante, leggiamo di alcune polemiche per il fatto che il mercato sia, pur parzialmente, aperto – prosegue il consigliere – come se fosse contro le regole. Ieri un’altra boutade sulla sanificazione degli autobus del trasporto pubblico, che vengono già sanificati regolarmente, come comunicato dall’azienda e dal Comune”.

“Insomma proprio non si riesce a comprendere la gravità della situazione – conclude Calcaterra – né che ogni polemica inutile ha l’unico effetto di aumentare la già alta tensione che vivono le persone. Faccio un appello al senso delle istituzioni e della responsabilità che ogni rappresentante eletto dovrebbe avere”.

(Il Faro online)