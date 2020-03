Fiumicino: si ferisce alla gamba con una motosega, 63enne trasportato in ospedale

Fiumicino – Attimi di paura questa mattina a Fiumicino, dove un’eliambulanza è atterrata in via Valderoa, per soccorrere un uomo che, durante i lavori di giardinaggio nella sua abitazione, è rimasto ferito a una gamba con la motosega.

L’uomo, un artigiano di 63 anni, è stato trasportato con l’ambulanza su ruote in ospedale, mentre l’eliambulanza è ripartita senza il ferito in quanto le sue condizioni non necessitavano dell’elisoccorso.

(Il Faro online)