Fiumicino, Zotta: “Via libera per aumentare le aule del liceo ‘Da Vinci”

Fiumicino – La parrocchia ‘Santa Paola Frassinetti’, all’Isola Sacra di Fiumicino, ha formalizzato la sua adesione alla proposta di concedere 6 aule che serviranno a soddisfare la richiesta della Dirigente scolastica del Liceo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

“Questa soluzione, anticipata circa un mese fa, ha trovato soluzione nelle scorse ore con l’adesione del parroco e del vicariato che hanno comunicato ai nostri uffici la disponibilità a concedere le aule della parrocchia”, ha dichiarato Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.

Che aggiunge: “Una volta firmato il contratto di locazione, le aule saranno disponibili per il prossimo anno scolastico. Continuerà l’interlocuzione con il Comune di Fiumicino necessaria per dare eventuali nuove risposte ad un quadrante in espansione e che ha bisogno di incrementare strutture scolastiche”, ha concluso.

(Il Faro online)