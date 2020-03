Fondi, si allenavano in palestra nonostante i divieti per coronavirus

Fondi – Nonostante le raccomandazioni, non hanno potuto fare a meno di andare in palestra ad allenarsi. Per questo, i carabinieri della locale tenenza, hanno deferito all’autorità giudiziaria il titolare di una palestra, il quale, allo scopo di eludere le prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19, dopo aver chiuso l’attività, adibiva la propria autorimessa a sala pesi, ovviamente dietro compenso.

Dentro la “struttura” sono stati trovati sei giovani intenti ad allenarsi abusivamente, anch’essi deferiti alla magistratura.