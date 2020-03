Roma – Lo sport combatte insieme agli italiani. Sono i suoi campioni che si fanno portavoce del messaggio di questi giorni: “DistantiMaUniti.IoRestoaCasa”.

Anche le Fiamme Rosse scendono in gara per sconfiggere il coronavirus e superare questo momento difficile per l’intero Paese.

Una campagna di comunicazione degli atleti dei Vigili del Fuoco che vuole prendere per mano i cittadini italiani. In casa, senza poter uscire per le direttive del Governo, vengono invitati da personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e anche dello sport, a vivere questi giorni con particolare pazienza. Anche gli stessi protagonisti del messaggio divulgato sono in casa, lottando con l’Italia intera.

Le Fiamme Rosse incoraggiano il Paese a non mollare. Lo fanno Simone Alessio e Antonio Flecca (taekwondo), Mattia Placidi (tuffi), Salvatore Esposito (pesistica), Carolina Paganin (tiro a volo), Eleonora Trivella (canottaggio), Ruben Marvice (lotta), Salvatore Diana (lotta), Paola Piazzolla (canottaggio), Giulia Arpino e Alberto Arpino (scherma), Diego Meoni (tiro a volo), Beatrice Dalla Vecchia (scherma), Fabio Lombini (nuoto), Federico Moriconi (pesistica), Arianna Noseda (canottaggio).

Insieme per vincere.

(Il Faro on line)