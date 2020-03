Ostia, aumentano i pazienti positivi al coronavirus tra i letti del Grassi

Ostia – Crescono ogni giorno di almeno il 30 per cento i casi di pazienti positivi e con sintomi da coronavirus presso l’ospedale Grassi. Per ora i numeri sono bassi, non supererebbero la dozzina di nuovi casi di ieri, ma l’aspetto inquietante è che si tratta soprattutto di persone ricoverate per altre patologie che, quindi, sarebbero venute a contatto con il virus in ospedale o immediatamente prima.

Ufficialmente, non vengono forniti numeri legati al fenomeno che riguarderebbe alcuni reparti. Le uniche statistiche rese note sono quelle della Regione Lazio suddivise per Asl: alla Roma 3, nove nuovi positivi l’11 marzo (leggi qui) diventati sedici il 13 marzo (leggi qui). Al Grassi, da un giorno all’altro, le diagnosi di positività sarebbero cresciute del 30 per cento.

Il personale è preoccupato, anche per la carenza di dispositivi individuali di protezione tra amministrativi e infermieri dei reparti (leggi qui), questione che starebbe per risolversi con l’avvenuta consegna di nuove forniture di mascherine da parte della Regione Lazio. Stando ai medici si sta realizzando il fenomeno che era in qualche modo previsto: pazienti ignari di essere positivi perché asintomatici, sono transitati per il pronto soccorso o sono stati ricoverati per altre patologie, infettando gli ambienti e i presenti. E in queste ultime ore, completando il periodo di incubazione, si stanno manifestando i sintomi.

La raccomandazione generale è quella di non recarsi al pronto soccorso se non per estrema emergenza, usufruire della Guardia medica o del medico curante e chiamare i numeri dedicati per i casi sospetti (112 oppure 1500 o anche 800.118.800) in caso di tosse e febbre alta. Si suggerisce anche di ridurre al minimo le visite ai degenti.