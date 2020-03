Santa Marinella, sospensione dell’attività: ecco il modulo per dichiararla

Santa Marinella – “In questo momento di estrema difficoltà le nostre imprese soffrono e non è escluso che molti, piccoli e medi imprenditore dovranno chiudere. C’è tanta confusione ma dobbiamo rimanere calmi – queste le parole dell’Ass. alle Attività Produttive Minghella – la nostra giunta metterà in campo tutte la azioni possibili a tutela dei cittadini e delle imprese.

Abbiamo visto che molti comuni – prosegue Minghella – invitano in qualche modo le attività commerciali a certificare la sospensione dell’attività non solo per il pagamento dei tributi comunali ma anche e soprattutto per stilare un elenco di attività in sofferenza che, nel caso ci fossero contributi statali e/o regionali possano beneficiarne a fronte di una comunicazione certificata presso l’Ente, in questo caso il comune.

Tale procedimento – conclude Minghella – è possibile attraverso la piattaforma telematica impresainungiorno.gov.it selezionando lo sportello unico di Santa Marinella e/o con apposita modulistica che abbiamo predisposto per l’occasione”.

“Il momento è critico ma non molliamo – afferma il sindaco Tidei – Questa è una delle tante iniziative di una Giunta che continua a lavorare nell’interesse di tutti.

Oggi abbiamo pensato alle imprese che stanno tenendo duro nonostante le limitazioni imposte dal governo. Siamo pronti a recepire e vagliare proposte che possano essere utili in questo momento buio. Nel frattempo STATE A CASA ed affidatevi a notizie che provengono solo da fonti ufficiali”.

Per scaricare il modulo cliccare sul link sottostante

