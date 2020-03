Case di via Oder senz’acqua. L’appello dei residenti: “Come ci laviamo le mani?”

Fiumicino – Al tempo del coronavirus le raccomandazioni sono sostanzialmente due, per la prevenzione: restate a casa e lavatevi spesso le mani. Se la prima costringe tutti, la seconda è possibile solo per chi ha i rubinetti che fanno uscire il liquido prezioso.

Un “lusso” non consentito ad alcuni appartamenti di via Oder, case popolari, che l’acqua dai rubinetti non la vedono proprio. Altro che lavarsi le mani… Non è possibile andare a fare una doccia, né lavare i pavimenti, né cucinare. Una situazione drammatica che merita di essere affrontata subito.