Coronavirus, Forza Italia Fiumicino: “Chiudiamo subito tutti parchi e le aree verdi”

Fiumicino – “Forza Italia Fiumicino chiede al Sindaco di intervenire per provvedere immediatamente alla chiusura di tutti i parchi e le aree verdi comunalil, da Villa Guglielmi alla Pineta di Fregene e a tutte le aree che dispongano di recinto e di vietare lo stazionamento negli altri parchi comunali altrimenti il lavoro di pulizia e disinfezione posto in atto, anche su nostra sollecitazione,rischia di essere vanificato”. Lo afferma un comunicato del partito su Fiumicino.

“Chiediamo inoltre maggiori controlli per i lungomari ed il territorio comunale tutto, di Parco Leonardo fino al Nord del comune, soprattutto per i provenienti da altri comuni limitrofi, come dalla stessa Capitale, che pure ha provveduto ieri a chiudere i propri parchi.

Purtroppo continuiamo a ricevere segnalazioni di cittadini preoccupati per gli atteggiamenti sconsiderati di chi continua a comportarsi come niente fosse, mettendo a rischio la salute pubblica”.